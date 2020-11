Romania-Germania: incontro tra Orban e Merkel in videoconferenza su bilancio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Ludovic Orban, ha avuto una conversazione in videoconferenza con la cancelliera tedesca, Angela Merkel con il quale ha parlato di una urgente necessità di raggiungere un accordo sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue e sul piano europeo di ripresa economica. "Il primo ministro romeno ha sottolineato l'urgente necessità di raggiungere un accordo sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sul piano europeo di ripresa economica, che consentirebbe la mobilitazione dei fondi europei il prima possibile. Orban ha affermato il sostegno della Romania a una soluzione equilibrata, costruttiva e accettabile per tutti gli Stati membri, a vantaggio dei cittadini e delle imprese europee", si legge in un comunicato del governo romeno. Inoltre, "il primo ministro Orban ha rimarcato l'ottimo livello delle relazioni bilaterali e la sua natura strategica e ha sottolineato il grande interesse della Romania ad approfondire la cooperazione rumeno-tedesca, soprattutto sulla dimensione economica. La Germania è il partner economico più importante della Romania e gli investimenti e le competenze tedesche continueranno senza dubbio a dare un contributo fondamentale allo sviluppo del nostro Paese", si legge ancora nle comunicato. (segue) (Rob)