Turchia: ex ministro Finanze Albayrak rassegna dimissioni da Fondo sovrano

- Berat Albayrak, ex ministro delle Finanze della Turchia e genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico come vice presidente del consiglio di amministrazione del Fondo sovrano turco (Tvf). In un breve comunicato, l’ufficio della presidenza turca riferisce che Albayrak “ha lasciato il consiglio del Fondo sovrano della Turchia” dopo aver chiesto un congedo. La notizia giunge poche settimane dopo che Albayrak ha rassegnato le dimissioni dalla carica di ministro del Tesoro e delle Finanze, immediatamente dopo il licenziamento dell’ex governatore della Banca centrale turca, Murat Uysal, che Erdogan ha sostituito con Naci Agbal. (Tua)