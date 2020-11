San Siro: a 40 anni dal primo concerto, un libro ripercorre la storia del tempio della musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bruce Springsteen a Michael Jackson, da Vasco Rossi a Laura Pausini, dagli U2 ai Depeche Mode, passando per i Rolling Stones e Madonna: sono 51 gli artisti che si sono esibiti allo stadio di San Siro, da quando, quarant’anni fa - il 27 giugno del 1980 - Bob Marley diede il via alla lunga e ricca stagione dei concerti in quella che fino ad allora era “solo” la “Scala del calcio”. Una storia fatta di ben 130 live, ripercorsa passo dopo passo nel volume “San Siro Rock” di Massimiliano Mingoia (casa editrice Officina di Hank). Il debutto da “tempio della musica” avvenne 15 anni più tardi del primo concerto in uno stadio, quello dei Beatles allo Shea Stadium di New York, eppure in poco tempo San Siro riuscì ad affermarsi come uno dei palchi più iconici d’Europa. L’artista che l’ha solcato di più, ben ventinove volte, è stato Vasco Rossi. Sul podio delle presenze lo seguono Ligabue, con dodici concerti, e - fermo a sette - Bruce Springsteen, che considera lo stadio milanese uno dei luoghi preferiti al mondo in cui suonare. Il primo italiano a riempire il Meazza fu Edoardo Bennato nel 1980; la prima donna Laura Pausini nel 2007; mentre l’anno successivo, il 31 maggio 2008, è stata la volta del primo concerto di una band italiana, i Negramaro. Agli One Direction, che si sono esibiti a Milano nel giugno 2014, va invece il primato degli artisti più giovani. “San Siro Rock” non trascura nessuno dei 130 concerti che si sono svolti al Meazza: il libro raccoglie per ciascun spettacolo notizie, articoli dalla stampa dell’epoca, immagini, curiosità e numerose interviste. Un prezioso album dei ricordi pubblicato nell’anno in cui, a causa della pandemia, la musica ha dovuto spegnersi a San Siro, il cui destino è reso per altro sempre più incerto dal progetto di un nuovo stadio.(Rem)