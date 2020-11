Natale: torna Spelacchio a piazza Venezia, videoproiezioni illumineranno piazza Navona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza Venezia è stata confermata la realizzazione dell'albero di natale della Capitale. Sono iniziati i lavori che porteranno nel cuore della città il tradizionale abete natalizio. Quest'anno l'operazione non è sponsorizzata da Netflix ma dal Campidoglio stesso. Già tre anni fa l'operazione gestita direttamente da Palazzo Senatorio portò nella Capitale un abete dalla Val di Fiemme che in pochi giorni si guadagnò sui social network il soprannome di "Spelacchio". Dopo alcune incertezze, dovute alle norme anti Covid e a un bando andato deserto per la collocazione di due alberi ecologici a piazza del Popolo, il Campidoglio ci ha ripensato e ora è corsa contro il tempo per tirar su albero e allestimento. Da lunedì 30 novembre inoltre, e fino a sabato 5 dicembre, come spiegano da Roma Servizi per la Mobilità, saranno installate le luminarie natalizie nel centro storico e pertanto via del Corso sarà in parte chiusa al traffico di notte, dalle 00:30 alle 5:15. La strada sarà interdetta al transito tra piazza Venezia e via dei Sabini e saranno deviate le linee di bus. (segue) (Rer)