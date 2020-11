Natale: torna Spelacchio a piazza Venezia, videoproiezioni illumineranno piazza Navona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È al vaglio l'idea, tra i corridoi di Palazzo Senatorio, anche di sostenere con fondi pubblici i costi per le luminarie dei commercianti poiché "contribuiscono a risollevare gli animi ma favoriscono anche agli acquisti presso i negozi che oggi sono in difficoltà", ha aggiunto Coia e si sta considerando la possibilità di lanciare un bando, seppure i tempi siano strettissimi, per "dare dei posteggi in piazze ampie agli Opi, Operatori del proprio ingegno, che realizzano artigianalmente i loro manufatti anche in loco, e che potranno esercitare in maniera controllata e ad accessi contingentati" la loro attività. Per quanto riguarda il capodanno al momento il progetto resta quello indicato dalla giunta capitolina, in una memoria delle scorse settimane: installazioni e proiezioni in un'area su via dei Fori imperiali. (Rer)