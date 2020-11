Imprese: Unido organizza incontro online "Investire nelle tecnologie ambientali in Perù"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 1 dicembre 2020 alle 16:00 (ora italiana) l'incontro online "Investire nelle tecnologie ambientali in Perù: guida per le piccole e medie imprese italiane", organizzato da Unido Itpo Italy e promosso dalla Camera di Commercio Italiana del Perù. L'iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese italiane operative in ambito di tecnologie ambientali che sono interessate ad esplorare le varie opportunità di business in Perù, con l'obiettivo di promuovere soluzioni innovative ed ecosostenibili alle sfide nel settore locale. (segue) (Com)