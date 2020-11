Imprese: Unido organizza incontro online "Investire nelle tecnologie ambientali in Perù" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento vedrà un'introduzione sul settore delle tecnologie ambientali in Perù, con un focus su trattamento di acque e gestione dei rifiuti solidi. Seguiranno presentazioni di casi di successo di investimenti e trasferimento di tecnologie italiane nel Paese ed interventi tecnici che forniranno una mappa di azione per le PMI italiane interessate all'entrata nel mercato peruviano. Al termine delle presentazioni è prevista inoltre un'ampia sessione di Q&A, durante la quale i partecipanti avranno l'opportunità di rivolgersi direttamente agli speaker dell'incontro per favorire uno scambio interattivo di conoscenze settoriali. L'iniziativa rientra nel progetto "Fostering international partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors", finanziato dal ministero italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed implementato da Unido Itpo Italy. (Com)