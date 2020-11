Russia-Georgia: ministero Esteri Mosca, si valuta ripresa dei collegamenti aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Federazione Russa, Grigorij Karasin, e il rappresentante speciale del primo ministro della Georgia per la risoluzione dei rapporti con Mosca, Zurab Abashidze, hanno discusso in videoconferenza le prospettive per il ripristino dei collegamenti aerei tra i due Paesi. È quanto si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri russo. "Le condizioni per questo sono ben note: la fine delle manifestazioni anti-russe in Georgia e la scomparsa delle minacce alla sicurezza per i cittadini russi. Inoltre, la situazione sanitaria ed epidemiologica causata dalla pandemia dovrebbe normalizzarsi in entrambi i paesi", si legge nel comunicato del ministero degli Esteri russo. Karasin ha anche espresso la speranza che le forze politiche che hanno vinto le elezioni parlamentari in Georgia contribuiscano alla normalizzazione delle relazioni bilaterali. Si è svolto un approfondito scambio di opinioni su una serie di questioni pratiche delle relazioni bilaterali. "È stata confermata la disposizione reciproca per superare le conseguenze negative della nota provocazione anti-russa organizzata dai nazionalisti georgiani nell'estate del 2019, causa della sospensione dei voli diretti tra i due Paesi. (Rum)