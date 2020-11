Roma: Codacons, ressa a inaugurazione Maximo, centro commerciali non doveva aprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come da previsioni, l’apertura del nuovo centro commerciale in zona Laurentina si è trasformata in un mega assembramento di persone che, dalle prime ore di oggi, hanno preso d’assalto i negozi ubicati presso lo store. Una situazione che, considerata l’emergenza Covid, per il Codacons andava assolutamente evitata". Si legge in una nota del Codacons. "Mentre ai cittadini vengono chiesti sforzi e rinunce per limitare la diffusione dei contagi, a Roma si inaugura un nuovo centro commerciale, causando assembramenti e situazioni di potenziale pericolo – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un passo falso per l’amministrazione comunale che ora, se emergeranno contagi legati agli assembramenti odierni, varrà al Comune una denuncia del Codacons per concorso in epidemia". (Com)