Med forum: viceministro Finanze saudita, fiduciosi in crescita economia nel 2021

- L’Arabia saudita resta fiduciosa in una crescita della propria economia nel 2021 che potrebbe aggirarsi intorno al 3 per cento. Lo ha dichiarato il viceministro delle Finanze saudita, Hamad bin Sulaiman al Bazai, intervenendo oggi alla sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Noi siamo sicuramente un’economia dipendente dal petrolio, abbiamo anche però molte entrate dal settore non petrolifero”, ha dichiarato Al Bazai, sottolineando come i piani di diversificazione dell’economia avviati già prima del 2016 e l’ambizioso programma di riforme Vision 2030 abbiano sostenuto il Paese in questo momento di crisi. Il viceministro delle Finanze saudita ha sottolineato che la priorità dell’Arabia Saudita è quella di proteggere la salute dei propri cittadini, guidando la spesa pubblica verso il rafforzamento della capacità di risposta alla pandemia di Covid-19. Il viceministro ha osservato che in questo contesto le iniziative portate avanti dall’Arabia Saudita hanno riguardato anzitutto il sostegno ai più vulnerabili, la protezione dei posti di lavoro per i cittadini sauditi e il sostegno al settore privato, in particolare quei settori maggiormente colpiti dalle misure di riferimento del coronavirus. “Ora stiamo guardando ai dati positivi della crescita per il prossimo anno”, ha sottolineato Al Bazai. In merito ai settori non legati al comparto petrolifero, il viceministro ha dichiarato che il Paese sta attualmente sviluppando molto il settore del turismo, con le persone che stanno “scoprendo” l’Arabia Saudita e i suoi siti naturali e archeologici. Un altro settore sui cui il Paese sta puntando è quello dell’information technology, ha aggiunto il viceministro delle Finanze saudita, precisando che quell’It è un comporto sul quale si è lavorato molto in passato per promuoverlo sia sul piano pubblico che privato e che ora rappresenta una grande opportunità.(Res)