Covid: Barberis (Pd), Regione buona solo ad attaccare Sala e governo ma pessima in gestione emergenza

- "Che imbarazzo da milanese e da lombardo vedere una regione così in difficoltà. Davanti a continui errori e lacune, (dai vaccini ai tamponi rapidi, dalle mancate Usca alla lentezza nell’approntare strutture per la quarantena e nel gestire i tracciamenti) ormai conclamati agli occhi della stessa maggioranza di centrodestra, non trova niente di meglio da fare se non attaccare il sindaco Sala e il governo nazionale, poggiando su considerazioni fuori dalla realtà". Così il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, in una nota replica al segretario della Lega Matteo Salvini e al consigliere regionale del Carroccio Gianmarco Senna. "Le proposte che da tempo stiamo sottoponendo in modo collaborativo a Regione - prosegue Barberis - sono fondamentali per accompagnare la Lombardia fuori dall’emergenza e per gestire al meglio la graduale riapertura che abbiamo davanti, a partire dal passaggio da zona rossa da arancione. Invece siamo davanti ad una chiusura assoluta e ad attacchi gratuiti fatti per distrarre dai veri problemi sanitari. Con un atteggiamento vittimistico che è quanto di più lontano dallo spirito lombardo e ambrosiano. Come se i dati pessimi di diffusione del contagio che hanno investito la nostra regione nella prima e nella seconda ondata fossero opinabili. Come se il governo non avesse messo in campo importanti risorse a sostegno delle categorie più colpite (a differenza di Regione). Come se il Comune di Milano non si fosse impegnato fin da subito su moltissime iniziative di carattere sanitario (ben oltre le proprie competenze: dalla distribuzione di dpi, ai centri per le vaccinazioni, alle strutture per la quarantena) ed economico (dal Fondo di Mutuo soccorso alle riduzioni di Cosap, Tari, Irpef)". "Meno attacchi gratuiti dunque e più soluzioni. L’obiettivo non può ridursi per Regione a cercare di nascondere i propri errori, serve lavorare tutti insieme non solo per portare il prima possibile il nostro territorio fuori da questa emergenza ma per far sì che ne resti fuori stabilmente attraverso una profonda revisione degli attuali servizi sanitari", conclude il capogruppo Pd. (Rem)