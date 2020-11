Spagna: governo studia nuovi aiuti per sostenere il settore alberghiero colpito dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sta ultimando un nuovo piano di aiuti per il settore alberghiero, tra i più colpiti dalla pandemia del coronavirus, a causa dell'aumento delle restrizioni per limitare la mobilità nazionale ed internazionale. Lo ha annunciato la ministra del Turismo e del Commercio, Reyes Maroto, chiarendo, tuttavia, che si tratterà di misure "molto chirurgiche" da integrare a quelle già adottate dalle Comunità autonome e dai Comuni. L'obiettivo del governo è dare copertura ai "problemi quotidiani" che non sono ancora stati risolti con i provvedimenti già adottati, come ad esempio, il problema degli affitti. Tra le possibili misure da attuare, vi sono bonus ed esenzioni nei contributi previdenziali e una proroga del periodo di grazia e del termine di rimborso dei crediti statali (Ico), nonché la rinegoziazione dei canoni di locazione. Il settore ha chiesto all'esecutivo aiuti diretti per 8,5 miliardi di euro per affrontare la drammatica situazione che sta affrontando da ormai molti mesi.(Spm)