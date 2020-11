Difesa: la Turchia mira a ricostruire l’industria bellica della Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media libici vicini al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), evidenziano che il possibile ripristino dell'industria militare libica arriverebbe dopo l’ispezione all'inizio di questa settimana di una nave turca diretta in Tripolitania da parte di una fregata tedesca appartenente alla missione “Irini”. L’abbordaggio del cargo turco Roseline-A diretto a Misurata da parte della fregata tedesca Hamburg ha suscitato le vibranti proteste della Turchia e dello stesso presidente Erdogan. “L'intervento sulla nostra nave mercantile in rotta verso la Libia non era autorizzato ed è illegale. In quanto Repubblica di Turchia, utilizzeremo tutti i nostri diritti sulla base del diritto internazionale. Queste iniziative e azioni illegali non potranno mai scoraggiare il nostro Paese dalla sua posizione decisiva a sostegno del diritto internazionale”, ha detto il capo dello Stato turco. Da parte sua, il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha spiegato che l'operazione Irini è incaricata dall'Unione europea di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia in conformità con le risoluzioni 2292, del 2016, e 2526, del 2020, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Risoluzioni che, ha ribadito il Seae, “sono vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, compresa la Turchia”. (segue) (Res)