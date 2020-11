Difesa: la Turchia mira a ricostruire l’industria bellica della Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Murtza Karanfil, presidente del consiglio Turchia-Libia presso l'ente turco per le Relazioni economiche con l'estero (Deik), gli investitori turchi dovrebbero poter investire circa 120 miliardi di dollari in Libia. Attraverso l'agenzia governativa "Anadolu", Karanfil ha recentemente lanciato un appello per la ricostruzione post-conflitto, con opportunità significative in tutti i settori. Uno di questi potrebbe essere proprio l’industria della difesa del defunto rais libico Gheddafi. Vale la pena ricordare che il famoso memorandum d'intesa sulla cooperazione militare e di sicurezza tra Turchia e Libia prevede, tra le altre cose, la creazione di “un esercito moderno e professionale” nel Paese nordafricano. Un business dove la Turchia potrebbe beneficiare dell’aiuto dei ricchi alleati di Doha. Proprio ieri, la Turchia e il Qatar hanno siglato ben dieci accordi di cooperazione in vari settori, in occasione della visita ufficiale dell’emiro di Doha, Tamim bin Hamad Al Thani, nella capitale turca Ankara. Oltre a un accordo che prevede la cessione di una quota del 10 per cento della Borsa di Istanbul all’Autorità qatariota per gli investimenti (Qia), fondo sovrano di Doha, le parti hanno siglato anche un'intesa per la vendita al Qatar di quote di uno dei centri commerciali più importanti di Istanbul, IstinyePark. (segue) (Res)