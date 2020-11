Covid: Beccalossi (Misto), Lombardia è zona arancione grazie ai cittadini lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è in zona arancione grazie allo spirito di sacrificio dei suoi cittadini, che sanno rispettare le regole per il bene comune. Anche se è presto per dire che l'emergenza è finita, dobbiamo continuare così per passare il prima possibile in zona gialla e attenuare gli effetti di una crisi economica che si fa giorno dopo giorno sempre più seria". Lo dichiara in una nota Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale. "I dati in miglioramento sono anche frutto dell'ordinanza del presidente Fontana che ha anticipato le restrizioni governative. Nonostante come sempre da Roma non ci sia chiarezza sulle tempistiche e si crea confusione a chi deve lavorare, aprire negozi o organizzarsi per mandare i figli a scuola, prendiamo questa buona notizia e non abbassiamo la guardia" conclude Beccalossi. (Com)