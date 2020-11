© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Fare nascere Gesù Bambino due ore prima non è un'eresia' (Ministro Boccia). Già che ci siamo perché non festeggiare Capodanno spostando le lancette dell'orologio avanti come in un film di Fantozzi? Governo sempre più imbarazzante!". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)