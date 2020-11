Lavoro: sindacati, Santa Lucia non torna indietro su restituzione indennità, un furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Santa Lucia resta ferma nella propria decisione di richiedere indietro ai lavoratori, attraverso trattenute dalla prossima busta paga, l'indennità di vacanza contrattuale erogata dal 2018 come premio per l'alta specialità. "L'assemblea dei lavoratori rispedisce al mittente la proposta dell'amministrazione di recuperare le somme in maniera più graduale, con un 'piccolo sconto' di 500 euro legato all'eventuale chiusura dell'accordo contrattuale con la Regione Lazio, che, ricordiamo, non viene sottoscritto da 4 anni", lo dichiarano in una nota Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma Lazio. Dal mese di novembre verrà riconosciuto l'aumento previsto dal Ccnl, di media 140 euro, ma verrà interamente trattenuto come recupero dell'indennità, erogata a circa 40 euro al mese. "La Fondazione ha scelto di trattare i propri dipendenti alla stregua di creditori. Mediamente il debito si estinguerà a luglio dell'anno prossimo: prima di allora non si vedranno gli effetti economici del rinnovo contrattuale", aggiungono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. (segue) (Com)