Lavoro: sindacati, Santa Lucia non torna indietro su restituzione indennità, un furto (3)

- "Il confronto non è servito a far cambiare idea al Santa Lucia che continua a chiedere il massimo sacrificio ai lavoratori, paventando anche il blocco delle ferie nel tentativo maldestro di nascondere dietro l'alibi dell'emergenza pandemica la volontà di non assumere e di non organizzare le sostituzioni per tempo per garantire il giusto riposo psicofisico agli operatori. Il clima si sta irrigidendo ogni giorno di più, tra minacce velate, proposte individuali di rateizzazione del credito e comunicazioni interne che scaricano le colpe sull'assemblea dei lavoratori - aggiungono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini -. La misura è colma: i lavoratori e le lavoratrici, già in stato di agitazione, faranno sentire tutto il loro dissenso con iniziative di protesta che verranno definite già in questi giorni. Non certo per rallentare i servizi, ma come sacrosanto strumento di lotta per ottenere il blocco dei recuperi e un'adeguata organizzazione del lavoro, che non acuisca i disagi, ma tuteli maggiormente anche la giusta assistenza dovuta ai pazienti senza dover sottoporre a ulteriore pericoloso stress i lavoratori in nome del profitto. Attiveremo da subito con i nostri legali le dovute azioni di tutela, coinvolgendo anche gli organi competenti. Se sarà necessario siamo pronti ad arrivare allo sciopero per far sentire la voce di questi professionisti, che chiedono solo rispetto e valorizzazione del proprio lavoro", concludono. (Com)