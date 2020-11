Bielorussia: Lukashenko, con la nuova Costituzione non sarò più presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, non sarà alla guida del Paese quando entrerà in vigore la nuova Costituzione. “Non sto facendo una Costituzione per me stesso. Non sarò presidente con la nuova Costituzione. Per questo mantenete la calma e abbiate pazienza", ha dichiarato il capo dello Stato secondo quanto riferito dall'edizione bielorussa dell’agenzia di stampa “Sputnik”. In precedenza, il capo dello Stato aveva affermato che la bozza della Costituzione aggiornata sarebbe stata sottoposta a un dibattito pubblico all'inizio del 2021. Secondo Lukashenko, la nuova Legge fondamentale dovrebbe riflettere una visione comune del futuro della Bielorussia.(Rum)