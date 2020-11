Lazio: appello Coldiretti a Regione, moria di kiwi, subito fondi ai produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ingenti i danni per i produttori causati dalla moria di kiwi che ha distrutto oltre il 30 per cento delle coltivazioni estese tra Latina e Roma". È quanto si legge in una nota della Coldiretti Lazio. "La Regione Lazio deve intervenire subito stanziando i fondi alle aziende che hanno perso gran parte del raccolto a causa della moria di kiwi, per poter procedere al reimpianto necessario a ripristinare le piantagioni. Ci vorrà molto tempo per tornare ai normali livelli di produzione. La perdita subi​ta è considerevole e hanno bisogno di essere supportati dalle istituzioni", è l'appello del presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, alla Regione Lazio e all'assessore all'Agricoltura, Enrica Onorati. (segue) (Com)