Lazio: appello Coldiretti a Regione, moria di kiwi, subito fondi ai produttori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un problema che Coldiretti "sta seguendo sin dalle prime segnalazioni arrivate da parte dei produttori, che avevano portato alla sollecitazione di un incontro alla Pisana già lo scorso agosto. Dopo il quale ne sono seguiti altri in commissione e la Regione ha avviato uno ricerca che sta coinvolgendo oltre al servizio fitosanitario, anche alcune Università italiane, per individuare la causa del problema, che sta compromettendo seriamente la produzione". (segue) (Com)