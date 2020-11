Lazio: appello Coldiretti a Regione, moria di kiwi, subito fondi ai produttori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permetterci di mettere a rischio la produzione di un'eccellenza per il nostro territorio - prosegue ancora Granieri - che ha ottenuto anche il marchio Igp. I nostri produttori hanno bisogno di liquidità immediata per far fronte alla grave perdita economica che hanno subito a causa del calo della produzione. La moria di kiwi ha compromesso oltre il 30 per cento del raccolto. Si tratta di aziende che nella maggior parte dei casi si occupano solo di quella produzione che rappresenta l'unica fonte di guadagno". (segue) (Com)