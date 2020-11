Lazio: appello Coldiretti a Regione, moria di kiwi, subito fondi ai produttori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa situazione - conclude Granieri - avrà conseguenze molto pesanti in termini economici su produttori già vessati dalla crisi determinata dalla pandemia". Un settore strategico per l'economia laziale, quello della coltivazione dei kiwi, che a Latina rappresenta una delle piantagioni principali con oltre 12 mila ettari di terreno coltivati, circa il 60 per cento della superficie coltivata e oltre 4 milioni di quintali di kiwi raccolti all'anno, per un valore di oltre 500 milioni di euro annui. (Com)