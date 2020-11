Lombardia: Roggiani (Pd), Salvini e altri esponenti leghisti invece di accusare Sala risolvano i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma con quale coraggio Salvini ed altri esponenti leghisti lombardi attaccano il sindaco Sala per portare avanti la loro propaganda e far credere ai cittadini che se soffriamo misure di contenimento la colpa sarebbe del governo o del Partito Democratico? Tra pasticci gravissimi sui vaccini, caos tamponi, medici di famiglia abbandonati, sanità territoriale inesistente, farebbero bene - anziché sprecare fiato a lanciare accuse - ad ascoltare le nostre proposte e mettersi a lavorare per risolvere problemi. La responsabilità di questo disastro è solo ed esclusivamente di chi è al governo di questa Regione che, tra ritardi, incapacità e inadeguatezza, ha portato la Lombardia alle condizioni in cui si trova oggi. Possono continuare a raccontare le favole che vogliono, se pensano ingenuamente che questo sia utile a preservare la loro immagine, ma la realtà è un'altra ed è ormai sotto gli occhi di tutti. Una realtà della quale, prima o poi, dovranno rendere conto ai cittadini e alle cittadine lombarde” lo dichiara in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. (Com)