Covid: Bussolati (Pd), inaccettabile che al Pini operatori pulizie siano pagati 700 euro, cambiare regole gare d'appalto

- Necessario cambiare le regole delle gare d'appalto. Questo l'auspicio del consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, a seguito dell'audizione che si è tenuta oggi in Commissione Attività produttive dei rappresentanti della Filcams Cgil di Milano in merito al cambio d'appalto, del servizio di pulizie e disinfezione all'Asst Gaetano Pini." La gara d'appalto- afferma Bussolati - ha ridotto del 30% le ore di lavoro degli operatori delle pulizie e della disinfezione che lavorano correndo un rischio altissimo in un ospedale che ha anche il reparto Covid. Un fatto gravissimo, che comporta una riduzione dei compensi già modesti per i lavoratori che ora arrivano a guadagnare 700 euro al mese." "È inaccettabile che in questo momento di grave emergenza sanitaria - conclude Bussolati - si taglino risorse a servizi fondamentali per la buona gestione della sanità lombarda. È fin troppo evidente quanto sia fondamentale in questo momento il lavoro degli operatori delle pulizie e delle disinfezione. La necessità è quella di cambiare le regole delle gare in modo tale da premiare la qualità del servizio e non solo il massimo ribasso dei costi". (Com)