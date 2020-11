Speciale scuola: Bonetti, riapertura il prima possibile, sbagliato Dad al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a pensare che abbiamo sbagliato a mettere al 100 per cento la Dad nelle superiori, e per questo sto insistendo che il prima possibile si riaprano le scuole, con un piano di riapertura organizzato. Io penso che un giorno guadagnato di didattica in presenza per questa generazione valga tutto il nostro sforzo ed il nostro impegno". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti. (Rin)