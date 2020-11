Speciale scuola: garante Infanzia Toscana, prolungato uso di dpi in classe preoccupa i genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obbligo di indossare le mascherine a scuola, laddove l’attività didattica ed educativa si svolge in presenza, continua ad essere tema centrale dell’attività della garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Dopo l’appello lanciato dieci giorni fa al premier Giuseppe Conte, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e agli assessori alla Sanità e all’Istruzione Simone Bezzini e Alessandra Nardini, la garante interviene ancora sulla questione e attraverso nuove missive rileva la necessità “sempre in un’ottica di leale collaborazione istituzionale, di valutare quanto prima l’opportunità di adottare eventuali provvedimenti, atteso che la problematica per la sua delicatezza ed il suo rilievo sociale, postula misure opportunamente meditate e calibrate, al fine di ridurre in modo significativo le gravi criticità che bambine e bambini, ragazze e ragazzi stanno attraversando”. La sollecitazione si giustifica anche in conseguenza del “continuo pervenire a questo Ufficio di un significativo e sempre più crescente numero di segnalazioni da parte di genitori che esprimono, in modo accorato, il loro forte dissenso”, scrive Bianchi. “A loro dire, infatti, l’utilizzo prolungato in situazione di staticità dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, come avviene durante le lezioni in classe, produrrebbe seri effetti negativi sul piano sia fisico che psicologico”, si legge nelle lettere inviate. “Sul piano fisico i genitori osservano come il dover inalare aria di scarto dei polmoni per molte ore consecutive restando pressoché fermi, oltre a poter determinare irritazione, ipercapnia, difficoltà di concentrazione, ipossia, autocontaminazioni, acidosi, cefalee e lesioni cutanee, possa comportare un ulteriore serio rischio per i soggetti con infezione, ma asintomatici”. (Ren)