Speciale scuola: tradito dalla luce della torcia, ladro sorpreso a rubare di notte in una scuola

- In piena notte si è introdotto in una scuola di Torino, nel quartiere Rebaudengo. Ha iniziato a forzare gli armadietti dei docenti, in cerca di oggetti di valore. Ma è stato tradito dalla sua torcia, il cui fascio di luce è stato visto dalla strada. Un cittadino italiano, di origine marocchina, residente in città, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'uomo era entrato nell'istituto forzando la porta esterna del locale caldaia. Ma i carabinieri di pattuglia hanno visto all’interno dello stabile un bagliore spostarsi nei corridoi della scuola e sono intervenuti per un controllo. Hanno così sorpreso il malvivente intento a rovistare negli armadietti, da dove aveva già rubato una macchina fotografica digitale e una macchina per il caffè. I militari dell’Arma hanno recuperato la refurtiva e l'hanno restituita ai legittimi proprietari. Per il ladro sono scattate le manette. (Rpi)