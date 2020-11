Speciale scuola: assessore Lazio, non spingiamo per riaprire, servono condizioni per apertura duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola nel Lazio "noi non spingiamo per riaprire, ma affermiamo comunque l'assoluta importanza di riportare in classe gli studenti". Lo ha detto l'assessore all'Istruzione del Lazio, Claudio Di Berardino, in un'intervista al Corriere della Sera. "Come sempre ci impegneremo per far sì che la riapertura avvenga nei momenti giusti: questa è una fase in cui il tema della salute e dei comportamenti individuali è prioritario - ha aggiunto -. È indubbio che ci sia una necessità di formazione e di socialità degli studenti, che però va misurata con univoche indicazioni del comitato tecnico scientifico: a noi non interessa discutere di aprire il giorno prima o il giorno dopo, ma - ha concluso - di avere in mano tutte le condizioni sanitarie per poter definire un'apertura duratura". (Rer)