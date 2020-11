Speciale scuola: Bonaccini (Regioni), aprirei anche a dicembre, turni pomeridiani per evitare lezioni a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scuola "ho una idea leggermente differente, io sarei per cercare di aprirla anche già durante dicembre ma credo che non si possano fare cose differenti gli uni dagli altri". Queste le parole del presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione "Omnibus" su La7. "Credo - ha aggiunto - che di scuola si sia parlato troppo poco. La scuola è anche socialità e relazioni e io temo che non stiamo comprendendo fino in fondo il prezzo che stiamo facendo pagare a tanti ragazzi e ragazze". Secondo Bonaccini "non si tratta di qualche settimana di più o di meno, bisogna lavorare bene perché quando si ripartirà", se i primi di gennaio, "in ogni caso si riparta bene" e comunque le direzioni scolastiche dovrebbero "organizzarsi per avere anche turni pomeridiani" piuttosto che fare ancora lezioni a distanza. (Rin)