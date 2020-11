Etiopia: fonti stampa, due rifugiati eritrei uccisi in bombardamento su campo profughi di Adi Harush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due rifugiati di nazionalità eritrea sono morti e altre sei sono rimaste ferite in un bombardamento avvenuto in un campo profughi ad Adi Harush, nella regione del Tigrè. Lo riferisce l’emittente “Radio Erena”, con sede a Parigi, secondo cui le due vittime sarebbero un bambino e una ragazza di 20 anni. Il campo di Adi Harush, aperto nel 2010, ospita più di 10 mila rigfugiati eritrei, secondo gli ultimi dati disponibili dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr). Nessuna conferma è per ora arrivata da parte delle autorità né dell’Unhcr. (Res)