Covid: mancata fornitura mascherine a Regione Lombardia, 2 manager a rischio processo

- La Procura di Milano ha chiuso una delle prime indagini riguardanti le presunte frodi commesse ai danni di Regione Lombardia durante la fase di approvvigionamento di dpi nella prima ondata della pandemia da Covid-19. In particolare, l'inchiesta del pm Luigi Luzi vede indagati due manager, che ora rischiano di finire a processo, che tra febbraio e marzo non avrebbero rispettato un contratto del valore di 7,2 milioni di euro per la fornitura a Palazzo Lombardia, tramite Aria spa, di uno stock di due milioni di mascherine del tipo Ffp2 (3,6 euro a pezzo) per far fronte alla carenza di dpi negli ospedali. Secondo le indagini, alla centrale acquisti della regione, che stando al contratto stipulato pagò in anticipo l'intero importo, le mascherine non sono mai state consegnate. Per giustificare il disservizio Alessandra Moglia, amministratrice di Vivendo Pharma Gmbh, e Fabio Rosati, amministratore di Fitolux Pro srl, avrebbero accampato "giustificazioni pretestuose", come si legge nel capo d'accusa, dicendo che la merce era bloccata in Turchia a causa della "festività musulmana del Venerdì" o "l'imminente introduzione di tassa sull'esportazione di mascherine da parte del governo turco" tanto da costringere Aria spa a formulare innanzitutto una contestazione di inadempimento con diffida ad adempiere, e poi a risolvere definitivamente il contratto.(Rem)