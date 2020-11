M5s: Mulè (FI), Di Maio si arrampica su specchi per dimenticare disastri Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggere su 'Il Foglio' la "lenzuolata" di Luigi Di Maio fa una certa tenerezza. Si vede che nel tentativo di dimenticare i disastri del Movimento 5 stelle, il ministro si arrampica un po' sugli specchi". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Così - prosegue - tra una abiura del reddito di cittadinanza, laddove finalmente si rende conto che è dirimente dividere il sostegno alla povertà da quello alle politiche attive del lavoro, e un ammiccamento tardivo e non credibile sulla riforma della giustizia perché è come chiedere a un lupo consigli sul pascolo sicuro delle pecorelle, l'aspirante statista coglie fior da fiore alcuni elementi del liberismo. Ma basta rileggere i suoi ultimi tweet senza andare troppo indietro all'elogio dei gilet gialli o alla richiesta di impeachment del Capo dello Stato per sapere da dove viene e dove non può andare", conclude il deputato azzurro. (Com)