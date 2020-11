Imprese: Autogrill sottoscrive con pool di banche finanziamento da 300 milioni con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autogrill comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine di natura non rotativa per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di 300 milioni di euro, della durata di cinque anni, con Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Banca nazionale del lavoro, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Mediobanca – Banca di credito finanziario ed Unione di banche italiane. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è assistito dalla garanzia di Sace. I proventi del finanziamento, prosegue la nota, saranno utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente tramite le proprie controllate, i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante e il pagamento di canoni di locazione per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. (Com)