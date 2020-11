Turchia: Erdogan, se necessario ulteriori restrizioni su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte dell’aumento dei casi giornalieri di Covid-19, la Turchia potrebbe adottare ulteriori misure per contrastare la diffusione del virus. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti dopo la preghiera del venerdì a Istanbul. “Dobbiamo adottare e adotteremo misure in linea con i passi fatti dal ministero della Salute”, ha aggiunto Erdogan. Il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di indossare mascherine, mantenere il distanziamento sociale e prestare attenzione alle norme igieniche. “Fintanto che queste misure non sono rispettate, la diffusione del virus è inevitabile, soprattutto nelle grandi città”, ha detto. Mentre gli sforzi della Turchia per sviluppare il vaccino per il Covid-19 sono in corso, ha proseguito, il paese è in contatto con Russia, Cina e Germania per importarlo. Mentre continua la tendenza alla crescita nel numero di pazienti, la Turchia ha annunciato la scorsa settimana nuove restrizioni, fra cui un coprifuoco parziale in vigore soltanto nei fine settimana (tra le 20:00 e le 10:00). (Tua)