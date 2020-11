Speciale scuola: Gelmini, serve piano nazionale per didattica a distanza ed edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La didattica a distanza sarà ancora una realtà nei prossimi mesi. Durante la prima ondata della pandemia ci siamo resi conto che un milione e mezzo di studenti sono stati tagliati fuori dalla Dad per mancanza della connessione o dei dispositivi informatici. Forza Italia propone, anche attraverso il Recovery Plan, un piano nazionale per garantire a tutti la possibilità di accedere alla didattica a distanza". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agorà", su Rai3. "E poi abbiamo il problema dell'edilizia scolastica. Con il Covid e con il problema del distanziamento sociale, ci siamo resi ancora più conto di come le nostre aule siano piccole e inadeguate - ha aggiunto -. In tanti casi laddove le risorse ci sono c'è una grande difficoltà a spenderle a causa di leggi complicate e di troppa burocrazia. E allora serve un grande piano di edilizia scolastica, cerchiamo così di lasciare un'eredità positiva di questa drammatica stagione". (Rin)