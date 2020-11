Difesa: Tofalo, personale civile dicastero risorsa preziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare e salvaguardare le competenze del personale civile della Difesa è "una priorità del dicastero. Il loro è un lungo percorso al fianco dei militari per il raggiungimento di obiettivi comuni. Oggi rendiamo pieno merito allo straordinario impegno che dimostrano ogni giorno nel servire le istituzioni". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo nella giornata dedicata al personale civile del ministro. "Durante il mio mandato, in molte occasioni ho avuto modo di incontrare sul posto lavoro i nostri dipendenti civili e apprezzarne la grande professionalità", evidenzia Tofalo. "Sono parte integrante della grande famiglia della Difesa, una risorsa preziosa. Lo hanno sempre dimostrato, soprattutto nei momenti più difficili per il Paese quando tutti noi li abbiamo visti in prima linea durante l'emergenza sanitaria legata al Covid", conclude il sottosegretario. (Com)