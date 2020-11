Francia, fermati i quattro agenti di polizia che hanno pestato un uomo a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono posti in stato di fermo dall'Ispettorato generale della polizia nazionale (Igpn) i quattro agenti che hanno partecipato al pestaggio di un uomo a Parigi ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. Lo ha reso noto la procura. Gli agenti saranno sentiti oggi. Su di loro è stata aperta un'inchiesta per "violenze" e "falso in scrittura pubblica". Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto molto "scioccato" dalle immagini circolate in queste ultime ore che ritraggono l'aggressione. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Europe 1" e quella radiotelevisiva "France info" citando fonti vicine al capo dello Stato. Dopo essere venuto a conoscenza del video, Macron ha voluto incontrare il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, all'Eliseo, chiedendogli "sanzioni molto chiare" nei confronti degli agenti. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2" nella serata di ieri, 26 novembre, Darmanin ha annunciato di aver chiesto la sospensione dei poliziotti. (Frp)