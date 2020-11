Spagna: tensione nel settore creditizio, fallita la trattativa sulla fusione tra Sabadell e Bbva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche spagnole Sabadell e Bbva hanno interrotto i negoziati che avrebbero dovuto portare alle loro fusione senza giungere alla conclusione delle analisi tecniche. Come riferisce il quotidiano "El Pais" Sabadell ha ritenuto che il prezzo che Bbva sarebbe stata disposta a pagare non tenesse conto del potenziale della sua attività e la perdita di indipendenza che la vendita avrebbe rappresentato per l'istituto di credito. "Sabadell ha deciso di porre fine a questi colloqui in quanto le parti non hanno raggiunto un accordo", ha comunicato l'istituto di credito in una nota indirizzata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) e lo stesso ha fatto Bbva. A seguito di questi due annunci ci si aspetta una reazione da parte dei mercati che vedono nelle fusioni un valido strumento per rafforzare il settore del credito spagnolo. La nascita della nuova entità bancaria avrebbe creato un gruppo finanziario con oltre 950 miliardi di attivi, simile a quello dell'unione di CaixaBank e Bankia che si uniranno formalmente nel primo trimestre del prossimo anno. (Spm)