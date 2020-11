Infrastrutture: Mit su A22, assetto societario interamente pubblico o nuova gara nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un nuovo assetto societario interamente pubblico per Autostrada del Brennero Spa, attraverso la liquidazione dei soci privati che consenta un modello gestionale "in house" della concessione sull'A22, oppure la gara da avviare nel 2021. E' questo il percorso stabilito nel 2017 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto - legge n. 148 del 2017) per risolvere il problema della gestione dell'Autostrada A22 Modena/Brennero - la cui concessione è scaduta il 30 aprile del 2014 - al quale sta dando attuazione la ministra Paola De Micheli. "L'A22 è un'infrastruttura vitale per il Paese - afferma la ministra in una nota - e strategica per i territori e i soci pubblici. Di fronte al dibattito di questi anni, intensificatosi negli ultimi mesi, ritengo necessario fare chiarezza sulle ragioni politiche e giuridiche che animano la mia determinazione a raggiungere subito l'obiettivo dell'avvio della nuova concessione trentennale. Per questo ho inviato a mezzi di comunicazione una puntuale ricostruzione dei fatti e dell'operato del mio ministero".