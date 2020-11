Infrastrutture: Mit su A22, assetto societario interamente pubblico o nuova gara nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle passate settimane sono state convocate numerose riunioni con i soci pubblici, con l’obiettivo di condividere le scelte migliori per i territori, e il Mit chiederà l’inserimento nel prossimo decreto legge di una disposizione finalizzata a favorire la liquidazione dei soci privati, nonché la realizzazione degli investimenti già programmati. La norma prevede infatti il versamento rateale fino all’anno 2028 delle somme accantonate nel cosiddetto "fondo ferrovia" già previsto dall’articolo 130 del disegno di legge di bilancio 2021, e che il versamento della somma di 300 milioni di euro, corrispettivo della concessione per gli anni 2018-2020, divenga entro l’anno 2024, anziché in un’unica soluzione. In questo modo si consente alla concessionaria di conservare la liquidità di cassa necessaria per l’immediata realizzazione degli investimenti già a partire dall’anno 2021. (segue) (Com)