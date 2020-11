Infrastrutture: Mit su A22, assetto societario interamente pubblico o nuova gara nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta dell’ultimo tentativo diretto ad agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione, in relazione al quale si sta valutando la possibilità di apportare alcune modifiche o integrazioni. Qualora anche questo tentativo non dovesse andare a buon fine, l’unica alternativa compatibile con la disciplina europea è rappresentata dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica. Anche nello scorso ottobre la Commissione europea ha infatti escluso categoricamente la legittimità di un rinnovo della concessione in favore della società Autobrennero Spa nella sua attuale compagine societaria. (Com)