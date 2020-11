Viabilità: Anas, manutenzione straordinaria gallerie su Ss36 in provincia di Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati programmati gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti all'interno delle gallerie della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in provincia di Lecco. A partire dal 1° dicembre - fa sapere Anas in una nota - verranno chiuse al traffico le gallerie Corte e Villatico dal km 85,700 al km 92,400 in direzione Sondrio, dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo. In direzione Milano, invece, dal km 92,400 al km 85,700, le gallerie verranno chiuse il 3 dicembre nella fascia oraria dalle 21 alle 5 del giorno successivo. Il percorso alternativo per via delle restrizioni si svilupperà lungo la SP 72 all'interno del territorio comunale di Colico. Nel dettaglio i veicoli provenienti da Milano lasceranno la strada statale 36 al km 85,700 "svincolo di Piona" per poi riprenderla al km 92+400 "svincolo del Trivio di Fuentes" e viceversa. (com)