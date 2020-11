Covid: Mulè (FI), vicini a commercianti minacciati da giganti online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ha affermato di sposare "in pieno la campagna lanciata da Confcommercio 'Compro sotto casa perché mi sento a casa'. Mai come in questo momento bisogna stare vicino ai nostri commercianti e artigiani. Ci sono 170.000 piccole imprese a rischio chiusura 'minacciate' da giganti della vendita online come Amazon". Ospite di "L'Aria che tira", su la7 Mulè ha aggiunto: "E' mai possibile che un'azienda di e-commerce che fattura in Italia 1 miliardo di euro paghi 10 milioni di tasse (l'1 per cento), mentre i nostri commercianti sono costretti a pagare il 48 per cento di tasse fino al 57 per cento con le imposte comunali? E' inammissibile e vergognoso. E' un'ingiustizia che va sanata al più presto".(Rin)