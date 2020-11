Romania: Centro Ue per controllo malattie, attuali misure non bastano per fermare pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi di coronavirus e decessi continuerà ad aumentare in Romania almeno fino a natale, se resteranno in vigore le misure attuali. È la proiezione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha realizzato tali modelli per ogni paese dell'Ue, più il Regno Unito. "D'altra parte, se vengono introdotte le severe restrizioni di primavera, la curva delle infezioni e dei decessi entrerà in una pendenza discendente", aggiunge l'Ecdc, secondo cui, anche il suo modello ha dei limiti, a causa delle specificità di ciascun paese. Ci sono anche alcuni paesi dell'Ue per i quali il Centro europeo ritiene che le attuali restrizioni siano sufficienti per ridurre il numero di nuovi casi e decessi. I grafici realizzati dall'Ecdc mostrano la proiezione dell'evoluzione dei nuovi casi Covid e dei decessi entro il 25 dicembre, a seconda delle misure attualmente in vigore in ciascuno dei paesi dell'Ue, più il Regno Unito. (segue) (Rob)