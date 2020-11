Romania: Centro Ue per controllo malattie, attuali misure non bastano per fermare pandemia Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di ottobre, l'intera Unione insieme al Regno Unito, hanno registrato un aumento del numero di nuovi casi e decessi. "L'aumento del numero dei tamponi non è più una spiegazione sufficiente per l'aumento del numero di casi, il che implica che la trasmissione del virus è aumentata", si legge nel rapporto dell'Ecdc. Le proiezioni del Centro europeo mostrano che, in assenza di ulteriori restrizioni, si prevede che le cifre relative alle pandemie continueranno ad aumentare. Alcuni paesi hanno già intrapreso ulteriori azioni e gli equilibri dovrebbero diminuire, ma le restrizioni sono troppo recenti per avere un impatto. Nel caso della Romania, la proiezione mostra che malattie e decessi continueranno ad aumentare fino a natale, se resteranno in vigore solo le attuali restrizioni. Il presidente romeno Klaus Iohannis ha dichiarato lo scorso 25 novembre che non intende introdurre una serrata dopo il 6 dicembre (data delle elezioni parlamentari in Romania). Iohannis afferma che le misure attualmente in vigore sono sufficienti e mostra che la Romania è entrata in una tendenza al ribasso. (Rob)