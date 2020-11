Brasile: sondaggi amministrative Rio, sindaco uscente insegue il suo predecessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eduardo Paes, esponente dei Democratici, sembra vicino alla riconquista della poltrona di primo cittadino di Rio de Janeiro (Brasile), carica che ha già ricoperto in due occasioni. Nel sondaggio realizzato dall'istituto Datafolha (per "Tv Globo" e "Folha d Sao Paulo") in vista del ballottaggio di domenica, Paes gode del favore 55 per cento degli intervistati, contro il 23 per cento di Marcelo Crivella, sindaco uscente ed esponente dei Repubblicani. Un distacco che si allarga sensibilmente se si contano i soli voti validi: il 70 per cento di Paes contro il 30 di Crivella. Dati che confermano la dinamica dei giorni scorsi. Rispetto al sondaggio di una settimana fa, Crivella ha rosicchiato un solo punto percentuale sullo sfidante, con il 90 per cento del campione che si dice convinto del voto annunciato, contro il 9 per cento di chi si riserva ancora un margine di dubbio. Paes sembra inoltre in vantaggio nella gran parte dei segmenti sociali e anagrafici esaminati dal sondaggio lasciando a Crivella - sostenuto dal presidente Jair Bolsonaro - il vantaggio (64-36 per cento) tra gli evangelici. (segue) (Brb)