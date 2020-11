Sanità: Rocca (Confindustria), apertura del dialogo con ministero Tesoro è rilevantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura del dialogo con il ministero del tesoro è rilevantissimo. Non si deve chiudere il rapporto tra il ministero della Salute e del tesoro, questa è una malattia che se perdura" impedisce di trovare "delle soluzioni intelligenti efficienti e di qualità". Lo ha dichiarato Gianfelice Rocca, Special Advisor Life Sciences di Confindustria, durante il suo intervento all'evento "Milano Life Sciences Forum", appuntamento annuale di Assolombarda dedicato alle scienze della vita. "Anche nel passato abbiamo visto che le malattie di fondo del sistema venivano da alcuni funzionari del ministero del Tesoro, che attraverso un'applicazione ragionieristica, una visione dell'uso delle risorse hanno prodotto un effetto negativo di grandi dimensioni - ha aggiunto Rocca - I problemi che abbiamo nascono dal fatto che abbiamo bloccato gli ospedali pubblici con un micromanagement, riducendo le risorse, e abbiamo bloccato il privato con la legge 95. Il combinato composto di queste due cose ha costruito un problema gigantesco. La valutazione pubblici-privati per gli ospedali deve avvenire nella stessa forma, con trasparenza. Dobbiamo lavorare per una competizione nella qualità ma abbiamo bisogno di definire delle regole finanziarie ed economiche che passano dal Tesoro". Nelle risorse che derivano dal Recovery Plan "ci sono le chiavi strutturali del futuro - ha concluso Rocca - se viene strutturato male nel suo insieme o anche solo in una delle sue parti, ad esempio se venisse strutturato male nella parte ospedaliera o dei servizi sanitari, finiremo ad avere delle conseguenze anche sulla ricerca, sulla formazione e sull'innovazione". (Rem)