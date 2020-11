Sociale: Politi (Lega), a Roma grave situazione servizio trasporto disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado le segnalazioni e le denunce delle varie Associazioni e delle famiglie appartenenti all'Osservatorio capitolino per il trasporto delle persone con disabilità, "la situazione nella capitale resta gravissima. Il problema maggiore -spiega in una nota Maurizio politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina- è l'esiguità dei mezzi adibiti al trasporto per le persone in carrozzella, ma la situazione è complicata anche a causa della difficoltà di prenotare un mezzo e dei ritardi orari. Con l'andare dei mesi il servizio offerto dal Comune si è rivelato totalmente inadeguato e le difficoltà per chi deve recarsi al lavoro o a fare cure e terapie riabilitative hanno raggiunto livelli da discriminazione sociale. Dalle varie associazioni -continua la nota- sono state fatte diverse proposte per cercare di migliorare il servizio, ma a tutt'oggi il Comune di Roma non ha dato risposte né presentato soluzioni alternative, lasciando la situazione in uno stallo imbarazzante. Abbiamo intenzione di richiedere in tempi brevissimi la riunione in seduta congiunta delle Commissioni Politiche Sociali e Pari Opportunità per provvedere a colmare un disservizio che tiene in ostaggio centinaia di romani. La tutela delle persone fragili -conclude Politi- è quanto mai doverosa soprattutto negli ultimi tempi a causa della pandemia e il silenzio del Comune di Roma è inaccettabile e vergognoso". (Com)