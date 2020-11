Polonia: premier Morawiecki risponde alla lettera di von der Leyen su stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha risposto alla lettera della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lo ha confermato il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, parlando all'agenzia di stampa "Pap". Morawiecki ha inviato una lettera a von der Leyen in cui ribadisce la contrarietà della Polonia al meccanismo di condizionalità che subordina l'utilizzo dei fondi europei al principio dello stato di diritto, a suo avviso motivo in futuro di un'eventuale "sfaldamento dell'unità dell'Ue". I meccanismi di questo tipo "devono essere in linea con i trattati e con le decisioni prese dal Consiglio Ue e garantire la certezza del diritto", ha riferito Muller. "La Polonia sostiene un controllo dell'onestà con cui vengono spesi i fondi europei", ma tale controllo "dovrebbe essere scrupoloso e basato su criteri rigidi", ha aggiunto il portavoce. Per questo il governo di Varsavia si oppone a "un meccanismo arbitrario". (segue) (Vap)